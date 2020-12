Mese prossimo novità importanti su Lafont. Su di lui anche un imporante società spagnola

A gennaio la Fiorentina potrebbe ottenere un piccolo tesoretto utile per il mercato di gennaio. Come si legge sulle pagine del QS-La Nazione, con l’inizio del prossimo mese potrebbero arrivare novità importanti relative ad Alban Lafont, in prestito al Nantes fino giugno. Il club francese, ma anche una terza società (forse spagnola), ha intenzione di presentare a Pradè una proposta d’acquisto immediata, senza aspettare la fine della stagione. La proposta supera di poco i 10 milioni di euro, contro i 13 milioni che sarebbe il prezzo di riscatto (comunque non obbligatorio) su cui trattare Lafont il 30 giugno.

