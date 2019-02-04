Caso Emiliano Sala, trovata in fondo al mare la fusoliera. Non c'è traccia dei corpi
Emergono altri dettagli legati al ritrovamento del velivolo che in data 21 gennaio stava trasportando Emiliano Sala, attaccante che era in procinto di trasferirsi dal Nantes al Cardiff, e il pilota al...
Emergono altri dettagli legati al ritrovamento del velivolo che in data 21 gennaio stava trasportando Emiliano Sala, attaccante che era in procinto di trasferirsi dal Nantes al Cardiff, e il pilota alla guida, improvvisamente scomparso dai radar e poi, a questo punto si può ormai dire con la totale certezza, precipitato in mare. I report provenienti dall'Inghilterra fanno sapere che è stata ritrovata la fusoliera dell'aeromobile in fondo alla Manica, grazie al lavoro dei mezzi di ricerca finanziati dal crowdfunding organizzato dalla famiglia e dagli amici. Non c'è però ancora alcuna traccia dei corpi, né quello di Sala né quello del pilota David Ibbotson.
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