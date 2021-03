Dall’Inghilterra, gli occhi della Premier League su Lafont, la Fiorentina ha deciso di cederlo

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese del Daily Maily, ci sarebbero tanti club della Premier League interessati ad Alban Lafont, il portiere classe 99 della Fiorentina in prestito al Nantes in Francia. Il portiere francese viene considerato come un prodigio per la sua età e per lui è designato il ruolo di numero 1 della sua nazionale in futuro. Il prestito al Nantes termirà al termine di questa stagione e farà rientro alla società viola che però ha deciso di non puntare sul portierino francese ma su Dragowski, quindi verrà venduto al miglior offerente.

VLAHOVIC PARLA DEL SUO RINNOVO DI CONTRATTO