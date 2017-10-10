Ranieri: "Ho richiesto espressamente Tatarusanu. Vogliamo giocare all'italiana ma anche far divertire"

Claudio Ranieri, attuale allenatore del Nantes, si è raccontato al settimanale ExtraTime. L'artefice del miracolo Leicester ha parlato della sua nuova esperienza in terra francese e anche di Ciprian T...

A cura di Redazione Labaroviola 10 ottobre 2017 12:39

Ranieri

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