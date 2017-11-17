Nazione, Bruno Gaspar verso lo Shakhtar, Dubois alla Fiorentina, Cagliari su Sanchez e Pescara su Hagi

Il direttore generale della Fiorentina Corvino si sta già muovendo in vista del mercato di gennaio. Il direttore generale viola sta parlando con il Nantes del prestito di Zekhnini. Allo stesso tempo ...

Il direttore generale della Fiorentina Corvino si sta già muovendo in vista del mercato di gennaio. Il direttore generale viola sta parlando con il Nantes del prestito di Zekhnini. Allo stesso tempo dal Portogallo rimbalza la voce che Gaspar (uno dei difensori di destra a disposizione di Pioli) potrebbe finire allo Shakhtar e lasciare così un posto libero. Che potrebbe così essere preso da Dubois del Nantes secondo La Nazione.

Intanto il Cagliari ha sondato il terreno per Sanchez, mentre il Pescara dovrebbe essere la destinazione più probabile per Hagi. Per quanto ruguarda Babacar invece, la pista inglese rimane, come l’estate scorsa, la più semplice da ipotizzare.