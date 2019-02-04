Caso Sala, si vede il corpo di un uomo nell'aereo ritrovato in fondo al mare. Le ultime

C'è il corpo di un uomo sul Piper Malibu ritrovato sul fondo della Manica. Lo ha annunciato l'Air Accident Investigation Branch che si sta occupando del relitto dell'aereo sul quale viaggiavano il cal...

C'è il corpo di un uomo sul Piper Malibu ritrovato sul fondo della Manica. Lo ha annunciato l'Air Accident Investigation Branch che si sta occupando del relitto dell'aereo sul quale viaggiavano il calciatore argentino Emiliano Sala e il suo pilota. Non si sa ancora a quale dei due uomini corrisponda il corpo: «Purtroppo in un video effettuato dal piccolo sottomarino utilizzato per le ricerche si vede un passeggero dell'aereo. Stiamo decidendo quali saranno i prossimi passi di concerto con i familiari del pilota e di Sala e con la polizia».

Corrieredellosport.it