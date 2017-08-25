Tatarusanu: "Firenze? Cambiare è normale, io non la rimpiango. Meglio il Nantes, qui ci sono ottime condizioni"
Ciprian Tatarusanu, ex estremo difensore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media romeni circa il suo addio a Firenze: "Cambiare squadra per un professionista è una cosa normale -...
A cura di Redazione Labaroviola
25 agosto 2017 14:34
Ciprian Tatarusanu, ex estremo difensore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media romeni circa il suo addio a Firenze: "Cambiare squadra per un professionista è una cosa normale - ha detto - e non rimpiango di aver salutato Firenze. Qui a Nantes è anche meglio, ci sono condizioni migliori. E poi c'è tutta la mia famiglia con me".