Tatarusanu: "Firenze? Cambiare è normale, io non la rimpiango. Meglio il Nantes, qui ci sono ottime condizioni"

Ciprian Tatarusanu, ex estremo difensore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media romeni circa il suo addio a Firenze: "Cambiare squadra per un professionista è una cosa normale -...

Ciprian Tatarusanu, ex estremo difensore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media romeni circa il suo addio a Firenze: "Cambiare squadra per un professionista è una cosa normale - ha detto - e non rimpiango di aver salutato Firenze. Qui a Nantes è anche meglio, ci sono condizioni migliori. E poi c'è tutta la mia famiglia con me".