Lafont compie un errore, la Società del Nantes lo protegge, ma l'allenatore lo condanna

Alban Lafont, il giovane portiere francese di proprietà della Fiorentina ed oggi al Nantes in prestito biennale avrebbe compiuto un errore contro il Brest.

Alban Lafont, il giovane portiere francese ancora di proprietà della Fiorentina ed oggi al Nantes in prestito biennale, secondo quanto riporta il sito internet 20minutes.fr avrebbe compiuto un errore contro il Brest, nella gara pareggiata 1-1. A fine partita Lafont sarebbe stato fatto uscire dall’impianto in gran segreto, per proteggerlo dalla stampa, ma l’allenatore Christian Gourcuff si è comunque sbilanciato nelle dichiarazioni del post gara:

“Chiaramente abbiamo molti rimpianti sul gol. Un errore è evidente”.