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Notizie Brest Fiorentina

Dalla Francia sicuri: "Richardson non andrà al Nizza, il Brest tratta il prestito con la Fiorentina"

08 gennaio 2026 23:51

Ricordate Edimilson Fernandes? Gazzetta: “Il Napoli mette gli occhi sull’ex Fiorentina”

19 dicembre 2024 10:04

Lotta sul mercato per il difensore francese Lilian Brassier: piace a Bologna, Fiorentina, Torino e OM

05 giugno 2024 19:10

Dalla Francia, Fiorentina su Brassier del prestito: servono 3 milioni per il difensore classe '99

09 aprile 2022 09:11

Dalla Francia, la Fiorentina vuole Brassier del Best. Il classe '99 è uno dei difensori rivelazione in Ligue 1

08 aprile 2022 12:45

Tuttosport, la Fiorentina segue l'attaccante Irvin Cardona del Brest

14 luglio 2020 17:03

Dabo vicino al rientro in Ligue 1, Nantes e Brest interessati al centrocampista viola

25 dicembre 2019 00:35

Lafont compie un errore, la Società del Nantes lo protegge, ma l'allenatore lo condanna

24 novembre 2019 13:21

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