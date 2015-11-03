Notizie Brest Fiorentina

Dalla Francia sicuri: "Richardson non andrà al Nizza, il Brest tratta il prestito con la Fiorentina"
08 gennaio 2026 23:51
Ricordate Edimilson Fernandes? Gazzetta: “Il Napoli mette gli occhi sull’ex Fiorentina”
19 dicembre 2024 10:04
Lotta sul mercato per il difensore francese Lilian Brassier: piace a Bologna, Fiorentina, Torino e OM
05 giugno 2024 19:10
Dalla Francia, Fiorentina su Brassier del prestito: servono 3 milioni per il difensore classe '99
09 aprile 2022 09:11
Dalla Francia, la Fiorentina vuole Brassier del Best. Il classe '99 è uno dei difensori rivelazione in Ligue 1
08 aprile 2022 12:45
Tuttosport, la Fiorentina segue l'attaccante Irvin Cardona del Brest
14 luglio 2020 17:03
Dabo vicino al rientro in Ligue 1, Nantes e Brest interessati al centrocampista viola
25 dicembre 2019 00:35
Lafont compie un errore, la Società del Nantes lo protegge, ma l'allenatore lo condanna
24 novembre 2019 13:21
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