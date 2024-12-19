Ricordate Edimilson Fernandes? Gazzetta: “Il Napoli mette gli occhi sull’ex Fiorentina”
L'ex viola oggi è al Brest
A cura di Redazione Labaroviola
19 dicembre 2024 10:04
Il Napoli di Conte vorrebbe rinforzarsi a centrocampo. Ecco che, per la squadra partenopea, spuntano diversi nomi: Taylor dell'Ajax, Fagioli della Juventus e l'ex viola, Edimilson Fernandes, ora in forza al Brest.
Il centrocampista svizzero, oggi 28enne, arriva in viola nel 2018 in prestito annuale dal West Ham. Con la maglia della Fiorentina colleziona in una sola stagione, ben 33 presenze. Dopo Firenze ha girato nel Mainz, Arminia Bielefeld, Young Boys e adesso Brest (squadra francese che milita in Champions League). Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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