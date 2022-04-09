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Dalla Francia, Fiorentina su Brassier del prestito: servono 3 milioni per il difensore classe '99

Il difensore sarebbe disposto a trasferirsi in Italia per vivere una nuova avventura

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 aprile 2022 09:11
Dalla Francia, Fiorentina su Brassier del prestito: servono 3 milioni per il difensore classe '99 -
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Dalla Francia, Fiorentina su Brassier del prestito: servono 3 milioni per il difensore classe '99

Scrivono in Francia dell’interesse della Fiorentina per Lilian Brassier, classe 1999, difensore centrale del Brest e titolare fisso in Ligue1. La valutazione di Brassier super i 3 milioni. Contratto in scadenza nel 2024 e disponibilità a cambiare campionato per approdare in Italia. Lo scrive La Nazione.

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