Dalla Francia, Fiorentina su Brassier del prestito: servono 3 milioni per il difensore classe '99
Il difensore sarebbe disposto a trasferirsi in Italia per vivere una nuova avventura
A cura di Redazione Labaroviola
09 aprile 2022 09:11
Scrivono in Francia dell’interesse della Fiorentina per Lilian Brassier, classe 1999, difensore centrale del Brest e titolare fisso in Ligue1. La valutazione di Brassier super i 3 milioni. Contratto in scadenza nel 2024 e disponibilità a cambiare campionato per approdare in Italia. Lo scrive La Nazione.
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