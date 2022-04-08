Dal centro sportivo, Bianco verso la prima convocazione. Chance per il giovane regista contro il Napoli?

Le ultime notizie dal centro sportivo in vista della trasferta di Napoli dopo l'ultimo allenamento della Fiorentina

Si allunga la lista degli infortunati in vista del Napoli. Stando alle ultime notizie riportate da Il Pentasport, oltre alle assenze ormai certe di Bonaventura e Odriozola, si aggiunge alla lista anche Nastasic, che nella giornata di oggi non si è allenato con la squadra. Dopo la brutta notizia, però, ne arriva anche una bella: Alessandro Bianco viaggia verso la prima convocazione con la Fiorentina di Italiano. Il giovane mediano viola potrebbe andare a compensare il buco in rosa lasciato dallo squalificato Torreira. Il mister durante questa stagione ci ha abituato alle sorprese, e chissà se il giovane regista non troverà minuti contro il Napoli.

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