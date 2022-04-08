Nico Gonzalez: "Alla Fiorentina sono a casa. A Firenze non esistono Messi o Maradona, solo Batistuta"

Nico Gonzalez, classe 1998, è stato il grande colpo della Fiorentina nell'ultimo mercato estivo, titolare della nazionale Argentina

Nico Gonzalez ha parlato a ESPN Argentina, queste le parole del numero 22 dell’Argentina:

“Alla Fiorentina mi sono sentito subito a casa, Firenze è bellissima, si sente tanto l’affetto della gente, per questo motivo sono molto contento della scelta e tranquilli qui. A Firenze parlano solo di Batistuta, non c’è nessun altro giocatore argentino per loro, non esiste Messi, non esiste Maradona, solo Batistuta. E’ incredibile di come raccontano Gabriel. In viola passo molto tempo con Torreira e Quarta, siamo un bel gruppo alla Fiorentina, quando ci vedono arrivare insieme tutti si mettono già a ridere. Per ora non penso al mondiale ma solo alla partita contro il Napoli che giocheremo domenica, anche se non vedo l’ora che arrivi”

BERTONI RACCONTA IL TIFO VIOLA DI SPALLETTI

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