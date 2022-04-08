Il retroscena di Bertoni: "Spalletti mi ha detto che veniva in Curva Fiesole per tifare la Fiorentina"

Luciano Spalletti, toscano doc e tifoso della Fiorentina, sta guidando il Napoli verso lo scudetto, ne ha parlato Daniel Bertoni

Daniel Bertoni, nel corso della sua intervista al Mattino, ha parlato anche della fede viola di Luciano Spalletti:

«Luciano veniva a fare il tifo per la mia Fiorentina in Curva Fiesole. Me lo confidò quando era all’Empoli e ci trovammo in un programma televisivo. Ora sono io che faccio il tifo per lui anche se domenica si sfidano i miei due amori italiani ed è difficile schierarmi. Il 4-3-3 dei viola mi sembra esaltarsi quando affronta squadre come il Napoli e ho visto come gli azzurri soffrono quando giocano in casa».

https://www.labaroviola.com/bertoni-rivela-avevo-offerto-lautaro-martinez-a-corvino-per-portarlo-alla-fiorentina-era-al-racing/171844/