Lo Stade Brest si muove concretamente sul mercato e punta il centrocampista marocchino della Fiorentina Amir Richardson. Secondo quanto riportato da Fabrice Hawkins di RMC Sport, il club francese è in trattativa per l’arrivo in prestito del centrocampista, che non rientra più nei piani di un trasferimento al Nizza e continua ad attirare l’interesse di diverse società.
“Lo Stade Brest è in trattativa con Amir Richardson per l’acquisto in prestito del centrocampista. Il giocatore, che non passerà al Nizza, ha diverse pretendenti. Sarebbe una buona mossa da parte di Grégory Lorenzi e del Brest”, ha scritto il giornalista sui social.
EXCL Le Stade Brestois est en négociations avec Amir Richardson pour l’arrivée du milieu de terrain en prêt. Le joueur qui n’ira pas à Nice à plusieurs prétendants. Ce serait un bon coup de la part de Grégory Lorenzi et Brest @RMCsport pic.twitter.com/GIygigaSUj
— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 8, 2026
1 commento su “Dalla Francia sicuri: “Richardson non andrà al Nizza, il Brest tratta il prestito con la Fiorentina””