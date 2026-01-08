Dalla Francia sicuri: “Richardson non andrà al Nizza, il Brest tratta il prestito con la Fiorentina”

Lo Stade Brest si muove concretamente sul mercato e punta il centrocampista marocchino della Fiorentina Amir Richardson. Secondo quanto riportato da Fabrice Hawkins di RMC Sport, il club francese è in trattativa per l’arrivo in prestito del centrocampista, che non rientra più nei piani di un trasferimento al Nizza e continua ad attirare l’interesse di diverse società.

“Lo Stade Brest è in trattativa con Amir Richardson per l’acquisto in prestito del centrocampista. Il giocatore, che non passerà al Nizza, ha diverse pretendenti. Sarebbe una buona mossa da parte di Grégory Lorenzi e del Brest”, ha scritto il giornalista sui social.