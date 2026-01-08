9 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 01:02

Dalla Francia sicuri: "Richardson non andrà al Nizza, il Brest tratta il prestito con la Fiorentina"

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Calciomercato

Dalla Francia sicuri: “Richardson non andrà al Nizza, il Brest tratta il prestito con la Fiorentina”

Redazione

8 Gennaio · 23:51

Aggiornamento: 8 Gennaio 2026 · 23:51

Brest Fiorentina Nizza Richardson

di

Dopo l’uscita di scena del Nizza, lo Stade Brest si inserisce con decisione nella corsa al centrocampista viola

Lo Stade Brest si muove concretamente sul mercato e punta il centrocampista marocchino della Fiorentina Amir Richardson. Secondo quanto riportato da Fabrice Hawkins di RMC Sport, il club francese è in trattativa per l’arrivo in prestito del centrocampista, che non rientra più nei piani di un trasferimento al Nizza e continua ad attirare l’interesse di diverse società.

Lo Stade Brest è in trattativa con Amir Richardson per l’acquisto in prestito del centrocampista. Il giocatore, che non passerà al Nizza, ha diverse pretendenti. Sarebbe una buona mossa da parte di Grégory Lorenzi e del Brest”, ha scritto il giornalista sui social.

