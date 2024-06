Lotta sul mercato per il difensore francese Lilian Brassier: piace a Bologna, Fiorentina, Torino e OM

Per quanto riguarda il reparto difensivo, il Bologna, che ha appena confermato che il nuovo allenatore sarà l’ex viola Vincenzo Italiano, sta portando avanti i discorsi per Lilian Brassier del Brest. Il difensore centrale classe 1999 piace all’intera area tecnica rossoblù, che lo ha seguito più volte da vicino con relazioni sempre positive.

Gli uomini mercato del club affronteranno il tema legato al possibile arrivo del difensore del Brest con il nuovo allenatore Vincenzo Italiano, che ovviamente dovrà dare il suo ok all’operazione

Punto fermo del Brest che ha conquistato la storica promozione in Champions League, Brassier nel corso dell’ultimo mercato invernale è stato seguito con attenzione da diversi club, Milan compreso.

Forti della qualificazione alla prossima edizione della Champions, al momento però il Brest chiede una cifra molto alta per privarsi del suo difensore: il via libera alla cessione di Brassier arriverebbe solo per un’offerta tra i 12 e i 15 milioni di euro.

Su Brassier inoltre c’è da superare la concorrenza dell’Olympique Marsiglia. Se, come sembra, Sergio Conceicao sarà il nuovo allenatore dell’OM allora il difensore potrebbe restare in Ligue 1 e accettare la corte del club francese, che ha già ufficialmente parlato con il Brest.

Sergio Conceicao è un grande estimatore di Brassier, che avrebbe voluto già lo scorso gennaio al Porto: all’epoca però il difensore rifiutò il trasferimento in Portogallo, cosa diversa invece per il Marsiglia, dove andrebbe volentieri.

In Italia, oltre al Bologna, Brassier piace anche a Fiorentina e Torino: nessuno dei tre club del nostro campionato ha però ancora avuto contatti diretti con il Brest. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

COPPA D’AFRICA SLITTA A GENNAIO 2026