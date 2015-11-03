Notizie Om Fiorentina

Lotta sul mercato per il difensore francese Lilian Brassier: piace a Bologna, Fiorentina, Torino e OM
05 giugno 2024 19:10
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29 gennaio 2024 17:54
TMW, Marsiglia-Lirola in stand-by: la Fiorentina chiede 13 milioni. I francesi pensano al rilancio
21 luglio 2021 13:05
TMW, il Marsiglia insiste per Lirola: offerti 12 milioni. La Fiorentina continua a fare muro
25 giugno 2021 14:00
Lirola ribadisce: "Ho ribadito la mia volontà ai dirigenti: voglio rimanere all'OM. Il mio futuro non dipende solo da me"
29 aprile 2021 22:18
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