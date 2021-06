TMW, il Marsiglia insiste per Lirola: offerti 12 milioni. La Fiorentina continua a fare muro

Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l’Olympique Marsiglia ha recapitato alla Fiorentina un’offerta da 12 milioni di euro per l’acquisto del terzino Pol Lirola, calciatore ceduto a gennaio al club francese con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato proprio a 12 milioni (opzione valida fino a fine maggio).

La Fiorentina al momento non prende in considerazione l’offerta del club francese, ribadendo il fatto di voler puntare sul terzino spagnolo. Per questo motivo per il quale l’OM sta valutando anche altre soluzioni per la fascia destra.

