Lirola ribadisce: "Ho ribadito la mia volontà ai dirigenti: voglio rimanere all'OM. Il mio futuro non dipende solo da me"
Pol Lirola ribadisce la sua volontà di restare all'OM
A cura di Redazione Labaroviola
29 aprile 2021 22:18
Pol Lirola, difensore della Fiorentina in prestito all'Olympique Marsiglia, ha ribadito ai microfoni di RMC Sport la sua ferma volontà di voler restare in Francia con la maglia dell'OM trasformando il prestito in un acquisto definitivo. Ecco le sue parole:
"Ho già detto ai dirigenti quello che penso, ovvero che vorrei continuare qui. Ma come noto non dipende solo da me, io posso solo fare del mio meglio sul campo. Per il futuro aspettiamo e vedremo".
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