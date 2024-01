Fiorentina su Gudmundsson? Presidente Olympique Marsiglia: “Colloquio con il Genoa per Vitinha”

Il presidente dell’Olympique Marsiglia, Pablo Longoria, conferma la trattativa con il Genoa per un’eventuale cessione di Vitinha. In conferenza stampa ha dichiarato: “E’ vero, ne stiamo parlando. Con il Genoa ci sono tante situazioni da risolvere che potrebbe rendere questo trasferimento una soluzione interessante per noi. Per questo motivo, abbiamo aperto ai colloqui”. Per chiudere la trattativa è necessario che il Grifone riscatti Ruslan Malinovskyi, arrivato in prestito dal club francese in estate, con la formula del diritto di riscatto fissata a 10 milioni di euro. Qualora si concretizzasse l’affare, si aprirebbero degli spiragli per la cessione di Albert Gudmundsson.

