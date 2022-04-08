Dalla Francia, la Fiorentina vuole Brassier del Best. Il classe '99 è uno dei difensori rivelazione in Ligue 1
La Fiorentina punta il giovane talento Brassier del Brest che ha il contatto in scadenza nel 2024
Secondo quanto riporta il sito Le 10 Sport, la Fiorentina ha messo seriamente nel mirino Brassier del Brest. Il giocatore classe '99, il cui rendimento ha avuto un'impennata negli ultimi mesi, vorrebbe fare uno step in avanti nella sua carriera. Il suo contratto scade nel 2024 e per questo il Brest potrebbe deciderlo di cederlo nel prossimo mercato estivo. Situazione da tenere d'occhio, visto che nel reparto difensivo la Fiorentina dovrà probabilmente intervenire complice la probabile partenza di Nastasic, e la possibile partenza di Milenkovic
CARNEVALI PARLA DELLA TRATTATIVA PASSATA BERARDI-FIORENTINA
https://www.labaroviola.com/carnevali-berardi-voleva-andarsene-ma-lofferta-della-fiorentina-non-si-poteva-considerare/171827/