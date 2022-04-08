Carnevali: “Berardi? Voleva andarsene ma l’offerta della Fiorentina non si poteva considerare”

Berardi è il campione del Sassuolo, lo vedrei bene al Milan

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, é tornato a parlare a La Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole su Berardi: “Mimmo é il nostro campione, Squinzi voleva fosse la bandiera del Sassuolo. Non solo non darei via lui, ma anche tenti altri. L’anno scorso aveva pensato di partire ma l’offerta della Fiorentina non si poteva nemmeno considerare. Sarebbe perfetto per il Milan”.

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