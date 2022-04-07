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Pur di non mettere una foto della Fiorentina, Vlahovic fa gli auguri a Ribery con una foto del Bayern

Giorno di festa in casa Ribery per il compleanno di Franck, Vlahovic è molto legato al francese ma ha fatto una scelta curiosa per fargli gli auguri

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 aprile 2022 21:52
Pur di non mettere una foto della Fiorentina, Vlahovic fa gli auguri a Ribery con una foto del Bayern -
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Mg Torino 06/03/2022 - campionato di calcio serie A / Juventus-Spezia / foto Matteo Gribaudi/Image Sportnella foto: Dusan Vlahovic

Oggi è il compleanno di Franck Ribery, l'ex giocatore della Fiorentina ha compiuto 39 anni con tanti ex compagni di squadra da Firenze, tra cui Venuti, Igor e Rosati, gli hanno fatto gli auguri di buon compleanno. Tra questi anche l'ex Dusan Vlahovic, adesso alla Juventus, che però ha fatto una curiosa scelta, pur di non mettere una sua foto in compagnia di Ribery con la maglia della Fiorentina, con il quale aveva legato molto a Firenze in viola, ha scelto di fare gli auguri a Ribery postando una sua foto con la maglia del Bayern Monaco. Insomma, per Vlahovic Firenze e la Fiorentina sono ancora un nervo scoperto che vuole evitare anche nelle cose più piccole

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