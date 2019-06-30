Lafont: "Nuova città, nuovi obiettivi. FC Nantes andiamo!"
Alban Lafont, ormai ex portiere della Fiorentina in prestito al Nantes ha voluto salutare attraverso un post su Instagram i suoi nuovi tifosi. Queste le sue parole: "Nuovi colori, nuova città, nuovi o...
A cura di Redazione Labaroviola
30 giugno 2019 20:53
Alban Lafont, ormai ex portiere della Fiorentina in prestito al Nantes ha voluto salutare attraverso un post su Instagram i suoi nuovi tifosi. Queste le sue parole: "Nuovi colori, nuova città, nuovi obiettivi! Grazie ai dirigenti ed ai tifosi per la vostra accoglienza... a presto sui terreni da gioco. FC Nantes andiamo!"