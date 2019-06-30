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Lafont: "Nuova città, nuovi obiettivi. FC Nantes andiamo!"

Alban Lafont, ormai ex portiere della Fiorentina in prestito al Nantes ha voluto salutare attraverso un post su Instagram i suoi nuovi tifosi. Queste le sue parole: "Nuovi colori, nuova città, nuovi o...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2019 20:53
Lafont: "Nuova città, nuovi obiettivi. FC Nantes andiamo!" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
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Alban Lafont, ormai ex portiere della Fiorentina in prestito al Nantes ha voluto salutare attraverso un post su Instagram i suoi nuovi tifosi. Queste le sue parole: "Nuovi colori, nuova città, nuovi obiettivi! Grazie ai dirigenti ed ai tifosi per la vostra accoglienza... a presto sui terreni da gioco. FC Nantes andiamo!"

 

Lafont: "Nuova città, nuovi obiettivi. FC Nantes andiamo!"

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