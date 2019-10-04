Lafont protagonista assoluto in Francia, porta quasi sempre imbattuta e grandi parate. E la Fiorentina sorride...

Alban Lafont è protagonista assoluto in Francia in Ligue 1. La sua squadra, il Nantes è seconda in classifica a meno due punti dalla capolista PSG.A Firenze il portiere francese ha vissuto una stagion...

Alban Lafont è protagonista assoluto in Francia in Ligue 1. La sua squadra, il Nantes è seconda in classifica a meno due punti dalla capolista PSG.

A Firenze il portiere francese ha vissuto una stagione tra alti e bassi, adesso in patria invece ha raggiunto una continuità impressionante di grandi prestazioni, nell'ultima partita ha avuto addirittura un 9 in pagella dopo l'ultima partita da imbattuto, in totale ha subito soltanto 5 gol in 8 partite e per 5 partite ha mantenuto la porta inviolata.

Il Nantes ha un'opzione di riscatto sul prestito al termine delle prossime due stagioni 8 milioni, ma la Fiorentina ha un controriscatto a 10 milioni nell'operazione e, dunque, dovesse continuare con queste prestazioni, il classe '99 potrebbe prima o poi fare anche ritorno in Italia oppure la società viola potrà fare una ricca plusvalenza.

La Nazione