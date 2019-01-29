Eysseric se ne va, ceduto al Nantes in prestito con diritto di riscatto. Il prezzo fissato...

Valentin Eysseric saluta la Fiorentina per trasferirsi in Francia, al Nantes. Accordo tra club chiuso proprio in questi minuti: il calciatore viola classe 1992 passa al Nantes con la formula del prest...

Valentin Eysseric saluta la Fiorentina per trasferirsi in Francia, al Nantes. Accordo tra club chiuso proprio in questi minuti: il calciatore viola classe 1992 passa al Nantes con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3.5 milioni di euro.

Arrivato in Italia dal Nizza nell’estate del 2017, Eysseric ha collezionato tra Serie A e Coppa Italia 31 presenze, 1 gol e 2 assist nella sua esperienza con la Fiorentina. Adesso il ritorno in Ligue1 dove ad attenderlo c’è il Nantes.

GianlucadiMarzio.com