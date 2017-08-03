Ex Nantes Keseru: "Tata, che affare. Forte in campo e leader nello spogliatoio, al Nantes..."

L’ex giocatore del Nantes Claudio Keseru elogia Ciprian Tatarusanu, compagno di squadra nella nazionale romena, elogiando le qualità del portiere ex Fiorentina: “Per il Nantes è stato un grande affare...

L’ex giocatore del Nantes Claudio Keseru elogia Ciprian Tatarusanu, compagno di squadra nella nazionale romena, elogiando le qualità del portiere ex Fiorentina: “Per il Nantes è stato un grande affare. Tatarusanu è un ragazzo serio, bravo in campo e leader nello spogliatoio, si inserirà subito nella squadra”. Lo riporta Press Océan.