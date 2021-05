Addio a Lafont, la Fiorentina ha deciso di non riscattarlo, incassati 8 milioni. Resta al Nantes

Dopo il riscatto del Nantes per 8 milioni di euro, la Fiorentina aveva ha disposizione 48 ore per contro riscattare il giovane portiere francese aggiungendo alla cifra incassata 3,5 milioni di euro. Ma in casa viola i dirigenti hanno deciso di non procedere per il riscatto e quindi Lafont resterà al Nantes mentre nelle casse viola arrivano i soldi della sua cessione a questo punto definitiva.

