Commisso: “Non ho mai criticato i giocatori in 2 anni. Per loro sono come un padre”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato a Rtv38, queste le sue parole:

“Nelle ultime partite la squadra ha fatto bene, i ragazzi hanno fatto dei sacrifici. L’aspetto che più mi è piaciuto è stato il fatto di non esserci coperti dopo il vantaggio contro la Juventus, di solito facevamo cosi. In due anni non ho mai criticato i giocatori, sono come un padre per loro. Nuovo allenatore? Poi vedremo, adesso pensiamo a salvarci”

