Di Marzio: "Fiorentina, arriva dal Nantes l'offerta giusta per Ikone, ma il francese rifiuta"
Le soluzioni presentate al giocatore per la cessione sono state tutte rifiutate. I viola devono cederlo per poter affondare sul sostituto
Una grande vittoria per il Torino, nello scontro diretto per la salvezza contro il Cagliari. I granata, ora, aspettano il primo rinforzo dal mercato, che potrebbe riguardare l’attacco.
Sul mirino di Vagnati c’è infatti Ikoné della Fiorentina, per cui è già stato fatto un tentativo in prestito con diritto di riscatto. Manca però l’apertura della viola, che intanto ha anche ricevuto un’offerta dal Nantes.
I francesi hanno proposto un obbligo di 6 milioni di euro dopo il prestito, ma al momento il giocatore non apre a questa soluzione.
Bocci: “Mercato? siamo alle solite, in casa Fiorentina ci si ritrova sempre all’ultimo momento”
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