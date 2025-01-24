Bocci: "Mercato? siamo alle solite, in casa Fiorentina ci si ritrova sempre all'ultimo momento"

Secondo Alessandro Bocci la Fiorentina come di consueto confida nelle ultime ore di mercato per trovare gli incastri giusti

Sul momento attuale della Fiorentina, il giornalista Alessandro Bocci ha condiviso il suo punto di vista ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

“Sono molto pessimista per questa sfida. La Fiorentina è immobile e spaventata, mentre la Lazio appare dinamica e gioca un ottimo calcio. Mi sorprende il lavoro di Baroni? No, era prevedibile. Lo conosco bene. Ha anche a disposizione giocatori di grande qualità, come Guendouzi e Rovella, che formano una delle migliori linee mediane del campionato. Ciò che mi sorprende, invece, è la regressione della Fiorentina. Per questo la partita potrebbe accentuare le differenze tra le due squadre. Certo, potrebbe anche attenuarle, ma al momento la Lazio ha sicuramente molto di più da offrire”.

“Perché la Fiorentina è così spaventata? Non riesco a capirlo. Per quale motivo questa squadra è così impaurita? Di cosa ha paura? Se un alieno scendesse da Marte e guardasse la classifica, troverebbe entusiasmo e speranza vedendo il sesto posto. Ma poi, se osservasse la partita contro il Torino, desidererebbe tornare immediatamente su Marte. Se fossimo quartultimi potrei capire questa insicurezza, ma la squadra sembra bloccata: il pallone scotta tra i piedi e non sanno cosa fare. Davvero, non riesco a trovare una spiegazione a tutto questo”.

Sul mercato: “Ormai ci ho fatto il callo. In casa Fiorentina si risolve tutto sempre all’ultimo momento. Questo è un mercato di posizione, perché dal punto di vista economico… solo chi si trova in una situazione disperata si permette di fare uno sforzo significativo. Per il resto, tutto dipende dagli incastri giusti”.

Su Moreno: “È un giocatore che ha colpito la Fiorentina, e quindi potrebbe essere provato sulla destra per rimpiazzare Kayode. Personalmente, non avrei ceduto il terzino al Brentford. Ad ogni modo, da quello che ho capito, il club ha molta fiducia in Moreno e lo vede come una soluzione valida”

Di Marzio: “No di Valentini al Monza, la Fiorentina tratta Pablo Mari senza contropartite”

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