Di Marzio: "No di Valentini al Monza, la Fiorentina tratta Pablo Mari senza contropartite"
Secondo Gianluca Di Marzio l'interesse della Fiorentina per il difensore del Monza potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore su basi diverse
La Fiorentina continua a lavorare per arrivare a Pablo Marí. Nella giornata di oggi, venerdì 24 gennaio, i viola hanno avuto nuovi contatti col Monza per il difensore.
Ora le parti sono più vicine, ma per un’operazione senza contropartite.
Quindi, si va verso il non inserimento di Nicolas Valentini che, come vi abbiamo raccontato, poteva rientrare nella trattativa
Infatti, il classe 2001 non ha dato aperture per il suo trasferimento al Monza, dato che vorrebbe rimanere a Firenze.
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