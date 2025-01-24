Pedulla annuncia: "Futuro di Biraghi in bilico, ci può essere il Napoli dopo l'infortunio di Olivera"
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, si è riaperta la pista di Biraghi per il Napoli. Il club azzurro dopo l'infortunio di Olivera cerca un nuovo terzino sinistro e ci sono possibilità possa e...
A cura di Redazione Labaroviola
24 gennaio 2025 19:32
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, si è riaperta la pista di Biraghi per il Napoli. Il club azzurro dopo l'infortunio di Olivera cerca un nuovo terzino sinistro e ci sono possibilità possa essere ormai l'ex capitano della Fiorentina che ormai è in uscita.
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