Pedulla annuncia: "Futuro di Biraghi in bilico, ci può essere il Napoli dopo l'infortunio di Olivera"

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, si è riaperta la pista di Biraghi per il Napoli. Il club azzurro dopo l'infortunio di Olivera cerca un nuovo terzino sinistro e ci sono possibilità possa e...

A cura di Redazione Labaroviola 24 gennaio 2025 19:32

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