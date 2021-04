Lafont, tra il Nantes e il Marsiglia. Dalla sua cessione altri soldi per il calciomercato

La Fiorentina nelle casse per il prossimo calciomercato, molto probabilmente, avrà anche i soldi per la cessione di Alban Lafont. Il portiere è da due stagioni in prestito al Nantes. Per L’Equipe il classe ’99 è finito nelle grazie del Marsiglia. Società la quale a gennaio ha già accasato un altro viola, Lirola. Il Nantes se non eserciterà il riscatto, che si aggira intorno ai 7 milioni per il portiere, lascerà alla Fiorentina l’apertura di mercato con il ds marsigliese Longoria.

