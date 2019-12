Pedro pur avendo giocato pochissimo è una pedina chiave per questo mercato di gennaio. I viola sono infatti inondati di offerte per un calciatore che prima di avere problemi al ginocchio era nel giro della Nazionale brasiliana e cercato dal Real Madrid. Dopo le richieste avute in patria (non solo da Gremio e Flamengo) sono arrivate a raffica quelle in Europa. Prima il Braga, poi sopratutto il Besiktas. Molto vigile il Nantes e in Italia anche la Spal ha chiesto il centravanti. I viola erano intenzionati a cederlo in prestito per poterne valutare il potenziale. Ci sono offerte giunte in casa viola che superano i 13 milioni (2-3 milioni in più rispetto a quanto pagato dai viola). Per ora più cessione in prestito che non a titolo definitivo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.