Sono tantissime le offerte arrivate in questa sessione di mercato per Pedro. Oggi il suo agente incontrerà la dirigenza della Fiorentina per capire il suo futuro. L’offerta più concreta è quella del Gremio il quale ha proposto 13 milioni. L’altra offerta dei brasiliani era di 5 milioni più Kannemann ma il difensore non interessa ai viola. Su di lui c’è anche il Flamengo, il Besiktas, diverse squadre portoghesi e il Nantes. Possibile una sua partenza a titolo definitivo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.