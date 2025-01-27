Pedullà annuncia: "Scatto in avanti del Como per Ikoné. Bologna e Nantes restano alla finestra"

Secondo Pedullà, il Como potrebbe fare un investimento per Ikoné, con Bologna e Nantes che non sono fuori dai giochi

Scatto in avanti del Como per Jonathan Ikoné. L'esterno francese, finito sul mercato e non convocato per le ultime sfide della Fiorentina, potrebbe lasciare Firenze nel corso dell'ultima settimana di calciomercato invernale. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Como potrebbe decidere di fare un investimento per portare a titolo definitivo il classe '98 in Lombardia.

Nei giorni scorsi, la Fiorentina aveva rifiutato proprio un'offerta del Como, che aveva chiesto Ikoné del prestito, e del Bologna, per lo stesso identico motivo. Ciononostante, i felsinei restano alla finestra, e insieme al Nantes non sono da considerare del tutto fuori dai giochi.

FIORENTINA SU BONDO E FAGIOLI

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