Bonucci e la giustizia divina, dopo il “Stai seduto” gridato a Venuti, contro il Nantes si è alzato lui…

Leonardo Bonucci domenica sera si era reso protagonista di un brutto gesto contro Lorenzo Venuti, giocatore della Fiorentina, dopo il gol annullato alla squadra viola, il capitano della Juventus aveva gridato: “Stai seduto Venuti” inveendo contro un suo collega. Bonucci non era nè in campo e nè in panchina quindi non si può nemmeno giustificare la sua rabbia con il solito “Cose di campo”. Ma talvolta la ruota gira, e solo 3 giorni dopo è accaduta la stessa cosa ma questa volta a parti invertite. In Europa League l’arbitro prima assegna il rigore per la Juventus contro il Nantes e poi lo toglie grazie all’aiuto del Var per la spinta che Bremer aveva dato al suo avversario. A fine partita è stato proprio il capitano “non giocatore” presente in panchina, che a fine partita è andato a lamentarsi per la mancata decisione del rigore con la terna arbitrale scendendo sul terreno di gioco per aggredire verbalmente l’arbitro.. “Stai seduto Bonucci”. Giustizia divina.

