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Dalla Francia, Veretout tra i pre convocati di Deschamps per la nazionale campione del mondo

Secondo quanto riferisce il media francese rmcsport.bfmtv.com, il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout, sarebbe stato pre-convocato dal ct della Francia Didier Deschamps per i prossimi imp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2018 00:40
Dalla Francia, Veretout tra i pre convocati di Deschamps per la nazionale campione del mondo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
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Secondo quanto riferisce il media francese rmcsport.bfmtv.com, il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout, sarebbe stato pre-convocato dal ct della Francia Didier Deschamps per i prossimi impegni della nazionale (il 16 novembre contro l'Olanda in Nations League e il 20 novembre contro l'Uruguay in amichevole). Un'indiscrezione - si legge - che conoscerà però l'ufficialità soltanto il prossimo 8 novembre.

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