Beltran scatena la rumba, rissa con schiaffi e sputi al termine della partita con la Francia

La grande rivalità tra galletti e albiceleste sfocia nel peggiore dei modi. Un fallo del giocatore viola accende la miccia tra le due squadre

Ormai tra Francia e Argentina, soprattutto dopo la finale Mondiale del 2022, in campo c'è una rivalità senza precedenti. Stasera, durante i quarti del torneo olimpico (in semifinale vanno i transalpini) succede di tutto: tra i più accesi Beltran (Fiorentina) e Badè (Siviglia), ma in generale sono stati oltre 50 gli uomini coinvolti. Giocatori, staff e allenatori, con Mascherano che, nel tunnel, è stato trattenuto a fatica. Spintoni, schiaffi, qualcuno dice anche qualche sputo e parole grosse: dagli spalti è piovuto di tutto e i giocatori sono stati costretti a correre di corsa dentro lo stadio. Nella mega rissa finale, sembra scaturita da un fallo di Beltran con qualche parola di troppo, è stato espulso Millot che salterà la semifinale contro l'Egitto.

Lo riporta corrieredellosport.it

Olimpiadi: La Francia fa fuori l’Argentina, Beltran poco incisivo ma Palladino lo aspetta

https://www.labaroviola.com/olimpiadi-la-francia-fa-fuori-largentina-beltran-poco-incisivo-ma-palladino-lo-aspetta/262858/