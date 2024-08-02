Olimpiadi: La Francia fa fuori l'Argentina, Beltran poco incisivo ma Palladino lo aspetta
L'Argentina viene eliminata alle Olimpiadi dai padroni di casa. Beltran pronto a rientrare a Firenze in vista dell'inizio della stagione
La Francia batte l'Argentina di Lucas Beltran per 1-0 e si qualifica per le semifinali delle Olimpiadi. I padroni di casa sfiorano più volte il raddoppio nella ripresa, con Mateta autore del gol che vale la vittoria con un bel colpo di testa ad inizio gara. Dall’altra parte, l’Argentina esce nonostante le tante occasioni. Decisiva la mancanza di cinismo sottoporta. Per l'attaccante viola una mezz'ora finale senza grandi acuti. Per lui adesso qualche giorno residuo di vacanza ed il ritorno alla base per mettersi a disposizione di Palladino.
Benedetto Ferrara duro: “La vicenda Gonzalez è la solita sceneggiata, tifosi presi in giro”
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