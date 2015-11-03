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Notizie Fuorigioco Fiorentina

L'Ifab sta cercando nuove regole per il fuorigioco, basta ai goal annullati per millimetri

12 maggio 2025 11:52

Olimpiadi: La Francia fa fuori l'Argentina, Beltran poco incisivo ma Palladino lo aspetta

02 agosto 2024 23:37

Espulsioni a tempo? Casini: "C'è l'ipotesi. Si sta sperimentando anche fuorigioco con concetto di luce"

22 novembre 2023 17:12

Il fuorigioco semiautomatico sbarca in serie A. Gli arbitri si stanno esercitando a Lissone

26 novembre 2022 14:42

Si lavora al fuorigioco automatico, più di 20 telecamere in 3D e decisione in 20 secondi dal Var

13 giugno 2022 14:46

Lazio vince grazie ad un gol in fuorigioco, il Codacons non ci sta: "La partita deve essere rigiocata"

06 maggio 2022 16:13

La furia dello Spezia: "Convalidare il gol della Lazio in fuorigioco non è un semplice errore"

02 maggio 2022 16:56

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