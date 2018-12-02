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Caressa: "Lafont bravo con i piedi? Giochi a centrocampo. Nelle uscite non la prende mai"

Nel corso della trasmissione di Sky Sport “Sky Calcio Club” il giornalista e volto noto di Fabio Caressa ha detto sulla Fiorentina:"Mi arrabbio quando sento che i portiere devono essere bravi con i pi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2018 00:09
Caressa: "Lafont bravo con i piedi? Giochi a centrocampo. Nelle uscite non la prende mai" -
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Nel corso della trasmissione di Sky Sport “Sky Calcio Club” il giornalista e volto noto di Fabio Caressa ha detto sulla Fiorentina:

"Mi arrabbio quando sento che i portiere devono essere bravi con i piedi, l'ufficio stampa è il miglior amico di Lafont, è bravo con i piedi? Giochi a centrocampo allora, sulle palle alte nelle uscite non ne prende una..."

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