Caressa: "Lafont bravo con i piedi? Giochi a centrocampo. Nelle uscite non la prende mai"
Nel corso della trasmissione di Sky Sport “Sky Calcio Club” il giornalista e volto noto di Fabio Caressa ha detto sulla Fiorentina:"Mi arrabbio quando sento che i portiere devono essere bravi con i pi...
A cura di Redazione Labaroviola
03 dicembre 2018 00:09
Nel corso della trasmissione di Sky Sport “Sky Calcio Club” il giornalista e volto noto di Fabio Caressa ha detto sulla Fiorentina:
"Mi arrabbio quando sento che i portiere devono essere bravi con i piedi, l'ufficio stampa è il miglior amico di Lafont, è bravo con i piedi? Giochi a centrocampo allora, sulle palle alte nelle uscite non ne prende una..."
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