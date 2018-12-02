Caressa: "Hanno detto Fiorentina positiva, ma dove? Non sa più vincere e non segna"

Nel corso della trasmissione di Sky Sport "Sky Calcio Club" il giornalista e volto noto di Fabio Caressa ha detto sulla Fiorentina:

"Ho sentito dire che la squadra viola ieri contro la Juventus ha fatto una prova positiva, ma dove? Non lo dice nessuno ma questa squadra non sa più vincere e ha un problema grave come quello della mancanza dei gol.."