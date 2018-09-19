I genitori di Lafont litigano per la nazionale del numero uno della Fiorentina

Botta e risposta tra la madre e il padre di Alban Lafont sul quotidiano Sportmania, i due genitori separati hanno discusso rendendo pubbliche le frizioni tra i due. La mamma ha espresso la volontà di...

Botta e risposta tra la madre e il padre di Alban Lafont sul quotidiano Sportmania, i due genitori separati hanno discusso rendendo pubbliche le frizioni tra i due. La mamma ha espresso la volontà di far giocare il giovane portiere nel paese d'origine, il Burkina Faso, ma il padre non è propriamente d'accordo. "Io sono il padre, e le origini di Alban sono le origini di suo padre quindi francesi. Certamente è nato a Ouagadougou e lo rispettiamo. Ma per quanto riguarda il calcio, è in Francia che ha iniziato ed è in Francia che è stato formato. Oggi, il suo sogno e il suo obiettivo è quello di essere il portiere della squadra francese, con tutto il rispetto per il Burkina Faso che speriamo possa esserne comunque orgoglioso".