Ex presidente Hollande: "Ribery un po' brutale, ma è un grande. Spero che torni presto in Francia"
(Fonte: Italpress).“Franck Ribery è un giocatore di età avanzata, a volte è un po' brutale ma è un grande dribblatore, ha un buono spirito e spero che torni prima o poi in Francia per allenare i nostr...
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2019 12:25
(Fonte: Italpress).“Franck Ribery è un giocatore di età avanzata, a volte è un po' brutale ma è un grande dribblatore, ha un buono spirito e spero che torni prima o poi in Francia per allenare i nostri giovani”. Lo ha detto l’ex presidente della Repubblica francese, Francois Hollande, rispondendo ad una domanda dei giornalisti che gli hanno chiesto un giudizio sul suo connazionale, Franck Ribery, che quest’anno gioca nella Fiorentina.