Ex presidente Hollande: "Ribery un po' brutale, ma è un grande. Spero che torni presto in Francia"

(Fonte: Italpress).“Franck Ribery è un giocatore di età avanzata, a volte è un po' brutale ma è un grande dribblatore, ha un buono spirito e spero che torni prima o poi in Francia per allenare i nostr...

A cura di Redazione Labaroviola 08 novembre 2019 12:25

Condividi