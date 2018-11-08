Veretout super? Non per Deschamps: l'ex juventino non lo convoca in nazionale
Non bastano le ultime ottime prestazioni a Jordan Veretout. Il Ct Deschamps ha infatti diramato la lista dei 23 che affronteranno Olanda in Nations League e Uruguay in amichevole, decidendo però di no...
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2018 17:34
Non bastano le ultime ottime prestazioni a Jordan Veretout. Il Ct Deschamps ha infatti diramato la lista dei 23 che affronteranno Olanda in Nations League e Uruguay in amichevole, decidendo però di non convocare il centrocampista della Fiorentina. La folta concorrenza in quel reparto impone al centrocampista gigliato di alzare ulteriormente il livello per vestire anche la maglia dei "Galletti".