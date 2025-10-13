Ancora un Super Gudmundsson con l'Islanda. Assist per il gol del 2-2 contro la Francia

Ancora un grande Gudmundsson con l'Islanda. Nella partita contro la Francia ha propiziato il primo gol e e fornito l'assist per il secondo

A cura di Redazione Labaroviola 13 ottobre 2025 22:38

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