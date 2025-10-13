Labaro Viola

Ancora un Super Gudmundsson con l'Islanda. Assist per il gol del 2-2 contro la Francia

Ancora un grande Gudmundsson con l'Islanda. Nella partita contro la Francia ha propiziato il primo gol e e fornito l'assist per il secondo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2025 22:38
Ancora un Super Gudmundsson con l'Islanda. Assist per il gol del 2-2 contro la Francia -
News
Francia
Islanda
Gudmundsson
Condividi

Albert Gudmundsson continua a incantare con la Nazionale islandese. La Nazionale nordica oggi era attesa da una partita molto complicata contro la Francia, prima nel girone, anche se priva di Mbappe. Ma gli uomini di Gunnlaugsson sono riusciti a strappare un preziosissimo 2-2 soprattutto grazie al fantasista viola. È infatti lui a calciare il corner che porta in vantaggio l'Islanda al 39' ed è ancora lui a mandare in porta Hlynsson per il 2-2 al 70'. Insomma, Gud continua a incantare in patria mentre Firenze ancora lo aspetta.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok