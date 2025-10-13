Ancora un Super Gudmundsson con l'Islanda. Assist per il gol del 2-2 contro la Francia
Ancora un grande Gudmundsson con l'Islanda. Nella partita contro la Francia ha propiziato il primo gol e e fornito l'assist per il secondo
A cura di Redazione Labaroviola
13 ottobre 2025 22:38
Albert Gudmundsson continua a incantare con la Nazionale islandese. La Nazionale nordica oggi era attesa da una partita molto complicata contro la Francia, prima nel girone, anche se priva di Mbappe. Ma gli uomini di Gunnlaugsson sono riusciti a strappare un preziosissimo 2-2 soprattutto grazie al fantasista viola. È infatti lui a calciare il corner che porta in vantaggio l'Islanda al 39' ed è ancora lui a mandare in porta Hlynsson per il 2-2 al 70'. Insomma, Gud continua a incantare in patria mentre Firenze ancora lo aspetta.