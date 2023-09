Frey rivela: “Sono stato fatto fuori dalla nazionale perché giocavo in Italia, Domenech odiava gli italiani”

Da Donnarumma a Pogba, fino alle rivelazioni su Raymond Domenech e il suo “odio” per gli italiani. Sebastien Frey ha rilasciato diverse dichiarazioni interessanti in un’intervista concessa a TvPlay:

“In Francia sono stato fatto fuori da Domenech perché giocavo in Italia e lui odiava gli italiani. Faceva teatro e si era convinto che gli astri condizionassero le prestazioni. Mi disse in faccia che non voleva convocarmi perché giocavo in Italia. Gli dissi in Under 21 che non volevo più giocare con lui: mi obbligava a saltare la partita dell’Inter e mi metteva in panchina. In questo modo faceva un dispetto agli italiani“.

Il caso doping di Pogba: “E’ un dispiacere vedere Pogba in questa situazione, proprio quando stava vedendo la luce in fondo al tunnel… In caso di doping la Juventus ha il diritto di chiedere un risarcimento danni al pari dei suoi sponsor. Il rapporto si potrebbe chiudere anche immediatamente se non erro, questa storia potrebbe togliergli tutto. Potrebbe essere purtroppo la sua fine”.

Le critiche a Donnarumma: “Mi sono sentito spesso con lui, è una persona eccezionale. E’ stato massacrato per una incertezza, un errore. Dopo gli Europei tutti dicevano che era il portiere più forte del mondo; metterlo in discussione adesso non ha nessun senso. È uno dei leader della Nazionale a soli 24 anni. Non possiamo massacrarlo e il giorno dopo celebrarlo, serve equilibrio”

Giudizio su Meret: “Anche Meret era accusato di non essere bravo con i piedi, era stato addirittura preso Ospina per questo motivo. Sono tre anni che dico che Meret è un giocatore fortissimo”. Lo riporta TMW