Dall'Argentina, Nico Gonzalez invitato dall'Argentina in Qatar per vedere la finale contro la Francia

Doveva far parte della spedizione argentina per il mondiale in Qatar, ma un infortunio gli ha fatto svanire il sogno

Secondo quanto riportato da TyC Sport, canale argentino, la federazione Argentina ha invitato Nico Gonzalez e Correa in Qatar per assistere alla finale contro la Francia. I due giocatori hanno saltato il mondiale per essersi infortunati nel corso della preparazione pochi giorni prima dell'inizio della rassegna iridata facendo svanire il sogno per entrambi i ragazzi.

TMW, FIORENTINA SU BREKALO

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